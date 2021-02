muerde a un rival y niega lo sucedido

El Chenniyin ha puesto una queja formal a la AIFF por la acción protagonizada por Edu Bedia, aportando pruebas e imágenes de lo sucedido. Según el artículo 78 del Código Disciplinario de la AIFF, “el comité puede sancionar infracciones graves que no hayan sido advertidas por los árbitros” . Un caso similar fue el de Luis Suárez , cuando mordió a Chiellini, que fue castigado con cuatro meses de sanción por parte de la FIFA.

You May Also Like