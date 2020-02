Muerdan el piso… Zuany Tatiana ahora es presentadora, sacó ronchas

Ayyy, Zuany Tatiana pasó de Instagram a la televisión. Sí, sí, sí, la famosa le dijo sí a un nuevo reto y ya debutó como presentadora de SerTv.

La también CM fue una de las encargadas de presentar el festival Cultura es Amor en el evento de la Cinta Costera. Como saben, el Ministerio de Cultura ahora tiene este espacio donde también aparece la exguerrera Delany Precilla y Geny Modes.

“Se tu mayor competidor, desafíate cada día a ti mismo para ser mejor de lo que fuiste ayer…#nuevosretos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Añadió: “No te sientes a esperar a que lleguen las oportunidades, sal a buscarlas”.

Le dieron palo

Pero así como a muchos les encantó verla en las pantallas de canal 11, a otros no. Es más, fue fuertemente criticada por estudiantes de periodismo, quienes aseguran que en este país no vale la pena estudiar la profesión ya que los que asumen los puestos no son los idóneos.

En la cuenta de Instagram de Sertv Panamá, muchos la criticaron.

“Ahora mismo tengo una amiga que esta pasandola difícil se graduó de periodismo y ustedes contratando a personas que no tiene nada de cultural ni comportamiento porque se supone que son un canal educativo muestran como imagen del canal a una persona que no inspira seriedad, sorry olviden lo que dije ella sí representa lo que es el. Gobierno xd”. ¡Ups!

“Tanta gente quemándose las pestañas estudiando periodismo en este país gracias a Dios existe el cable TV”, fueron algunos de los comentarios.

