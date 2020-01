MUD desconoce a sustituta de María Corina Machado para la candidatura parlamentaria

Hace unos minutos Torrealba dio una rueda de prensa en la que señaló que Vente Venezuela decidió no postular a Isabel Pereira y que lamentaba esa decisión. “Quien decidió que Isabel Pereira no esté en la Asamblea Nacional es Vente Venezuela, el partido de María Corina. Lamentamos la decisión porque priva al parlamento de tener a alguien como Isabel Pereira en sus filas”, indicó Torrealba.

