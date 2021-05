“Muchos intentaron tumbarme, pero no lo consiguieron”

Muchos le conocerán como el representante de Eurovisión 2017, aunque poco queda de aquel Manel Navarro que vivió una complicada experiencia representando a España. Pero, por muy lejos que esté aquel cantante de 21 años, sí han quedado importantes posos de él en el actual Manel Navarro, los posos que han generado la experiencia.

Do It for Your Lover fue la canción con la que el artista catalán se presentó a Objetivo Eurovisión, preselección que hizo TVE para elegir al representante de España en el festival. Aquel programa no estuvo exento de polémica, y del mismo modo continuó la diversidad de opiniones en el certamen.

Sin embargo, al margen de aquel cantante que representó al país, el de Sabadell ha continuado labrándose una carrera en el mundo de la música. Y, aunque no todas sus épocas fueron fáciles y vio cómo algunas compañías no cumplían lo que prometían y su camino se complicaba, Manel Navarro ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix con Cicatriz, su nuevo EP con la discográfica catalana Música Global).

Tras la salida del EP, ¿cuál es el feedback que está recibiendo? Pues la verdad es que está siendo muy bueno. Desde que sacamos Mi mejor despedida he visto de verdad un crecimiento y que a la gente le está gustando mucho la música que saco. La verdad es que el día antes del lanzamiento estaba como un flan. Lo comparo un poco, salvando las distancias, con algo que nunca sabré que es la sensación de parir. Es que es como mi hijo, lo he creado. Cada vez que saco un tema tengo esa sensación, y más ahora con el EP, que llevaba muchísimo tiempo sin sacar uno y me hizo mucha ilusión. Estoy muy contento y muy feliz ahora mismo.

¿Cómo describiría Cicatriz? Pues es el segundo EP de estudio, sacamos uno para la época de Eurovisión, pero tenía muy pocos temas. Era como tres o cuatro versiones de Do It for Your Lover y dos o tres temas más, por lo que sí considero que este sería mi primer EP como tal. Es un disco bastante íntimo. Cuenta mis propias vivencias durante estos dos años que he estado un poco parado. Y al final yo considero que la música va más allá de la música. En definitiva, yo me siento así, si alguien se ve identificado con alguna letra o con alguna canción mía, considero que el trabajo está bien hecho.

¿Qué estilos ha seguido? ¿Han cambiado mucho sus temas con respecto a su época anterior? La verdad es que no. Del tema de Eurovisión sí que hemos cambiado mucho el estilo, pero yo siempre he sido de guitarra y voz, baladitas, y la verdad que me siento muy representado con este EP. Se va a convertir en un LP a finales de año en el cual habrá canciones más movidas, más del mood actual que tengo ahora, que ahora sí que estoy feliz y contento con la música que hago.

¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el EP? Más de dos años estuvimos trabajando. Aprovechamos el parón para sentarnos, escuchar los temas que había y decidir cuáles entraban en el EP y cuáles no. Había muchísimos temas y al final decidimos estos por muchos motivos, por lo que me representan y porque yo sinceramente creía que eran los mejores temas que tenía.

Normalmente se le ha relacionado con canciones en inglés, aunque tiene otras en español y en catalán. ¿Está igual de cómodo cantando en estos idiomas? Sí, sí. Es verdad que yo la música que escuchaba cuando tenía 17 años era Green Day, Simple Plan y todos estos grupos y no salía de ahí, solo escuchaba música en inglés. Por eso, al empezar en la música mi idea era hacerlo en inglés. Pero bueno, luego empecé a escribir en castellano, me sentí supercómodo y decidí cambiar un poco el proyecto y hacerlo ya todo en castellano. Todo el LP que saldrá a final de año será en castellano, habrá alguna versión en catalán seguro, pero a priori será todo en castellano.

Tiene una canción, Keep on Falling, que dijo que la escribió después de tener uno de los golpes más grandes de su vida. ¿Se refiere a Eurovisión 2017? No solo fue por eso, es que se acumularon un montón de cosas: murió mi perro también, rompí con mi pareja… Así que se juntó todo. Era un bucle de malas vibras.

¿Entonces este disco muestra un poco las cicatrices que le ha dejado esa época? Sí, habla de todo. Escogimos el título de Cicatriz porque una cicatriz es cuando una herida ya ha sanado, ya está curada y queda la marquita. Y al final la marca siempre la tendré y siempre me va a acompañar. Queríamos reflejar en el nombre como que todo eso ya ha quedado atrás, pero siempre lo tendré dentro. Y ahora hay un nuevo Manel Navarro, un Manel Navarro feliz, contento y superilusionado por todo lo que viene. Cicatriz es una declaración de intenciones en toda regla.

El tema Que tengas suerte habla de una etapa de popularidad en la que le prometieron todo y luego le abandonaron cuando se torció. ¿Cómo vivió esa época? ¿Perdió relaciones profesionales y personales? Sí. A ver, personales no muchas, porque siempre digo que soy muy amigo de mis amigos y la gente que ha estado siempre conmigo sigue a día de hoy. Pero sí que es verdad que cierta gente en el ámbito profesional, que te prometía el oro y el moro, desaparece cuando pasa lo que pasa. Y te ves en un proceso complicado: te habían prometido muchas cosas, decían que a pesar de lo que sucediera iban a estar ahí contigo, pero de repente, aunque no estás del todo solo, sí ves que ha desaparecido esa parte tan importante que había y como que ponen más piedrecitas en el camino.

Supongo que a pesar de todas esas pérdidas, se sentirá apoyado por todos estos artistas con los que ha colaborado como Miki Núñez, Funambulista, David Otero… Sí. Al final yo sentía el cariño de la industria y de los artistas, porque había compartido tiempo con ellos, me habían visto cantar, les había enseñado los temas yo solo en directo y a todos les gustaba mucho. Sentí el apoyo de toda la industria en cuanto a artistas, ninguno tuvo una palabra mala y todos salieron a defenderme. Los problemas eran más referidos al ámbito de la discográfica y lo que es la industria.

Viendo con perspectiva el tema de Eurovisión, ¿cree que mereció la pena presentarse? Sí, yo siempre lo digo. Yo no me arrepiento para nada. De hecho, estoy superorgulloso y feliz de haber vivido esa experiencia. Para mí fue una locura y recuerdo todo el proceso con muchísimo cariño, en serio. Considero que a día de hoy soy quien soy, como persona y como músico, gracias a todo lo que pasó y al aprendizaje que he tenido. Y siempre lo diré con la cabeza bien alta, que estoy orgulloso de haber ido y superfeliz, la verdad.

¿Se volvería a presentar en el futuro? Sí, no descarto la opción, pero siendo yo la cabeza de la ecuación. Poder decidir el tema, las condiciones y tal. Lo de, por así decirlo, ser un poco un mandado y hacer lo que te dicen ya no va conmigo, porque estuve muy feliz y la experiencia fue increíble, pero no acabé de sentirme del todo cómodo porque estaba haciendo algo que… no voy a decir impuesto, pero fue algo que no me representaba del todo.

¿Se considera eurofán? ¿Está siguiendo la candidatura de Blas Cantó? Sí, no tengo la fiebre que tiene mucha gente a la que le encanta, pero sí es verdad que lo veo y me entero. He escuchado muchas candidaturas de este año y a Blas Cantó lo veo superpreparado, la verdad. El tema está bien, tiene los vocals personalizados, lleva desde que era un moco en escenarios cantando. Al final Blas lo tiene todo para quedar en una buena posición, lo tiene absolutamente todo. Luego entra el azar, la suerte y otros factores, sí, pero es que tiene absolutamente todo para quedar en una buena posición.





Recientemente, Soraya Arnelas comentó que, para ella, el problema de Eurovisión no era TVE, sino sus trabajadores a los que les da igual el festival y, al final, quien termina pagando el pato es el representante. ¿Opina igual? Yo no estoy de acuerdo. Sí que se hicieron muchas cosas mal en mi año, pero la sensación que tuvimos siempre es que TVE apostaba y quería ganar. Que a lo mejor luego se equivocaron mucho, pues justo en mi año cambió de delegación y entraron unos chicos nuevos, pero al final la sensación era que iban por y para ganar el festival. Nunca tuve la sensación de “bueno, vamos a pasar el trámite”. Apostaron todo lo posible para que la candidatura quedara lo mejor posible, iban a tope. Me hice como siete EuroParties en toda Europa para ir de promoción. Me acompañaron a todo.

Volviendo a la época de Eurovisión 2017, ¿cree que la parte más negativa de lo que vivió fue por las redes sociales? Bueno, sí que fue un boom muy grande en las redes sociales. Yo las dos semanas posteriores me las quité y no las miré, también recomendado por mi equipo. Y fue complicado. Me acuerdo de llegar a Madrid, llegar directo del aeropuerto al portal de mi casa y el portero ya me hizo el primer comentario. Y ahí fue donde me di cuenta de lo gordo que había sido todo. No era consciente de la cantidad de comentarios que había porque me quité las redes por salud mental, y ahí fue cuando me di cuenta de toda la repercusión que había tenido.

¿Y cómo gestiona actualmente las redes sociales? Pues luego me las volví a abrir, las llevo yo y todo bien. Sí que es verdad que a día de hoy casi no hay haters. Está el típico que sigue haciendo la broma, pero bueno, siempre va a pasar y más cuando se vaya acercando el festival. Al final es algo con lo que ya he aprendido a vivir, o sea, me representa, soy yo. No me avergüenzo, si pasó es porque tenía que pasar. Soy de las personas que opina así y a día de hoy sigo luchando para que esta imagen se vea un poco más difuminada.

Mucha gente le recordará por ser el representante de Eurovisión 2017, pero hay mucho más allá. ¿Quién diría que es Manel Navarro en realidad? Pues Manel Navarro no deja de ser un chaval con la ilusión del Manel Navarro de 20 años. La ilusión no la he perdido y las ganas tampoco. Creo que hubo mucha gente que intentó tumbarme, pero no lo consiguió, y estoy superorgulloso de haber sabido mantener el tipo y tomármelo con humor, porque creo que fue la mejor salida. O te lo tomabas con humor o te hundías y decías “voy a hacer otra cosa”. Yo digo en entrevistas que no me veo en otra cosa, y es que literalmente no me veo dedicándome a otra cosa. Así que por mis cojones iba a funcionar, y así estoy a día de hoy.

Entonces, ¿diría que ahora es un nuevo Manel Navarro o que es el mismo y que quiere que le conozcan de verdad? Diría que soy el mismo, salvando las distancias de la edad y de que todo esto me ha servido mucho, tanto profesional como personalmente, para crecer y darme un poco cuenta de la realidad y de que la vida no es tan bonita como crees cuando tienes 19 años, que la vida cuesta y que todo hay que ganárselo. Pero dentro sigo teniendo al chaval de 19 años que tiene toda la ilusión del mundo y más ganas que nunca. Estoy muy feliz con el proyecto, las canciones me representan al 100%, reflejan una etapa un poco más oscura de mi vida que a día de hoy ya no es así, pero al final es una etapa superimportante de mi vida que tenía la necesidad de contar a la gente.

De cara a futuro, aparte del LP a final de año, ¿tiene planteado algún nuevo proyecto? A ver, la Covid molesta un poco y complica un poco las cosas, pero de momento hemos hecho firmas y haremos en julio una presentación con medios y público. Va a ser como un concierto normal para presentar el EP y a lo mejor toco temas nuevos que aún no han salido. Y ya estamos organizando la gira Cicatriz. A ver la Covid lo que nos permite y las ciudades en las que podemos estar, pero me encantaría tocar en absolutamente todas. Estamos preparando lo nuevo, ya estamos en estudio haciendo los temas nuevos y con muchísimas ganas de poder presentárselos al público, que al final los artistas vivimos por y para el público y necesitamos ver ese cariño que tenemos en el escenario y que sigo recibiendo por redes. Pero la sensación de un escenario, esa conexión especial con el público, la echo muchísimo de menos y tengo muchísimas ganas de volver.