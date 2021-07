“Muchos hombres todavía me preguntan si conduzco yo el camión”

Pero Ana no se amilana: “Yo les contesto, ¿ves a alguien más en la cabina del camión?”, subraya. No obstante, destaca que muchos compañeros que ya la conocen desde hace años la tratan de forma absolutamente cordial y normalizada.

Ana Pellitero es una apasionada de los camiones y por eso no comprende cómo todavía hoy en día sigue habiendo muchos hombres que se sorprenden de que sea ella quien los conduzca con absoluta normalidad. “Me ocurre con frecuencia, me hacen esa preguntas bastantes colegas de profesión”, recalca.

