“Este año la historia ha cambiado, muchos entrenamientos no los podía terminar y hemos tenido que cambiar y aflojar intensidad por el pie pensando en los torneos. Lleva meses con dolor y llega un momento que no puede más. Lo mejor era parar , descansar el pie y refrescar la cabeza e ideas para hacer buenos entrenamientos y llegar frescos a 2022 ”, comentaba su entrenador.

You May Also Like