mucho más que un Mundial en juego

Físicamente ya no es aquel jugador explosivo que dejaba atrás a un jugador tras otro, pero no le hace falta . Su juego ha evolucionado, ahora es un generador de fútbol imparable capaz de dominar los partidos a su antojo. Lleva cinco goles –tres de penalti– y tres asistencias, pero las estadísticas no son capaces de reflejar su tremenda influencia en el juego.

Sean estos dos equipos del gusto de cada uno o no, la de este domingo entre Argentina y Francia es la final perfecta . No le falta ni un solo ingrediente para convertirse en el partido del año con todo un título mundial en juego, nada menos. Es también, conviene recordarlo, la final soñada por la organización. Qatar quería esta final, y la tiene.

