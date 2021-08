Mucho calor en invierno y falta de lluvia, la “emergencia climática” de Chile

Según Greenpeace, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % de su territorio está afectado por la falta de agua, en parte por la escasez de lluvias pero también debido al modelo de gestión de agua, no considerado como un bien público y no priorizado para consumo humano.

Según explicó a Efe la meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Catalina Cortés, esta situación “podría explicarse porque no se están dando los fenómenos El Niño y La Niña que tienden a disminuir las temperaturas, aunque no se descartan otros factores, como el cambio climático”.

