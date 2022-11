muchas selecciones favoritas y un buen puñado de sorpresas por descubrir

La cosa no quedará ahí. Inglaterra debería estar en la pomada con su mezcla de jóvenes y veteranos, Bélgica quiere por fin romper en la gran oportunidad para Hazard , Países Bajos llega con el peligro de no tener nada que perder y, por último, Cristiano Ronaldo se encuentra en una situación parecida a la de su ‘amigo’, Leo Messi. Las viejas glorias tienen todavía mucho que decir. Solo queda sentarse a disfrutar del espectáculo. Hagan juego.

A la hora de hablar de selecciones favoritas para alzarse con el trofeo final, tres llaman poderosamente la atención. En primer lugar Francia, porque tener en la punta de ataque a Kilian Mbappé y Karim Benzema catapulta directamente a la selección bleu a esa condición de gran candidata. Además, son los actuales campeones. El equipo que viaja a Qatar asusta, pese a la baja postrera de Pogba . Pero no es una selección fácil de gestionar y no será sencillo conducir un vestuario usualmente volcánico.

