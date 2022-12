“Muchas mujeres tienen dudas sobre cuál es el momento de retomar las relaciones sexuales tras tener un bebé”

Uno de los principales temores de las mujeres, sobre todo de las madres primerizas, es que el sexo no vuelva a ser como antes por los cambios físicos y hormonales que se producen durante el embarazo/parto y también el miedo a sentir dolor. ¿Qué les aconsejaría en este sentido?Si que muchas mujeres acuden a nuestras consultas con este temor. El consejo debe ser a la pareja y no solo a ella. Comentarles que por el cambio hormonal pueden notar menos lubricación y más molestias, por lo que pueden ser necesario el uso de lubricantes, la zona perinatal puede estar lastimada y eso producir dolor, por lo que las relaciones deben retomarse poco a poco y en ocasiones con paciencia. Si con el paso del tiempo no hay mejoría, acudir a especialistas para valorar causas y solucionarlas.

