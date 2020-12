Muchas dudas y una certeza en unas elecciones venezolanas llenas de sombras

Presumiblemente, la UE y la OEA no reconocerán las elecciones al considerar que no se han producido en una justa lid. Sin embargo, los más de 130 países que nunca retiraron su reconocimiento a Maduro como presidente, para entregárselo a Guaidó, se mantendrán -con una alta probabilidad- cercanos a la polémica elección.

La Unión Europea (UE) no ha podido mandar una misión electoral al no ser invitada con tiempo suficiente y tampoco acudirá la Organización de Estados Americanos (OEA). Sí acudirán misiones políticas de diversos lugares del mundo.

El proceso de intervención de los partidos lo comienzan varios antiguos militantes de cada uno de ellos, todos previamente expulsados y acusados de dejarse sobornar por sus excompañeros. El TSJ decide no solo reincorporarlos, sino entregar a aquellos que ya no eran miembros de la organización el liderazgo de la misma.

El rol del Supremo no es menor en las elecciones, no solo por la elección de los miembros del CNE, sino porque será quien avale judicialmente el proceso. La elección de los miembros incluye un largo y complejo procedimiento que involucra a varias entidades y se puede prolongar durante meses y en el que la última palabra la tiene la AN.

Algo más de 20,7 millones de venezolanos están llamados a votar para elegir la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento). En un país donde el voto no es obligatorio, los ciudadanos podrán escoger a 277 diputados, 110 más de los que había hasta hoy, entre las circunscripciones, las listas regionales y la nacional.

