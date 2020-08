MTV Video Music Awards 2020: Las mascarillas triunfaron en esta gala

Aunque no ha sido la única. Lo cierto es que en estos atípicos tiempos en los que todo lo que tiene lugar lo hace de manera atípica, los MTV VMAs han estado marcados por las mascarillas elegidas por los artistas y también por las declaraciones de The Weeknd , quien no dejó de recordar la dificultad de celebrar unos premios en la situación actual, en referencia a la nueva oleada de protestas en Estados Unidos por la brutalidad policial contra los negros, y haciendo hincapié en las muertes de Jacob Blake y Breonna Taylor, se lee en El Confidencial.

Para muchos la indiscutible protagonista fue la cantante Lady Gaga, no solo por los cinco galardones que suma a su palmarés , sino también por la cantidad de looks y mascarillas con los que salió al escenario a recoger sus premios.

