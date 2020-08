MTV Video Music Awards 2020: J Balvin y Maluma ganan mejor videoclip latino – Gente – Cultura

Maluma y J Balvin se llevaron el VMA a mejor videoclip en la categoría ‘Latino’ por su primer tema juntos, la tan esperada colaboración ‘Qué pena’ , en una particular gala celebrada en varios escenarios exteriores de Nueva York por la pandemia del coronavirus. “Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días” , dijo Maluma en su discurso de aceptación, vestido de amarillo y en un plató rodeado de coches, desde donde sus seguidores acababan de escuchar su último tema ‘Hawái’.

