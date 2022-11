MrBeast supera a PewDiePie como la persona con más suscriptores de YouTube

Ahora eres el rey, MrBeast Imagen : Jeff Kravitz/Vincent Sandoval/Kotaku ( Getty Images )

Bueno, amigos, lo aparentemente imposibl e ha ocurrido . Después de poco más de una década de creación de contenido, Felix “PewDiePie” Kjellberg ya no es el youtuber con más suscriptores en la plataforma para compartir videos de Google. Ese título pertenece ahora a Jimmy “MrBeast” Donaldson, quien superó a PewDiePie por unos miles de suscriptores más. Traigan el confeti y los fuegos artificiales, o lo que sea que usen para celebrar.

PewDiePie comenzó su canal en abril de 2010, subiendo videos de juegos de acción y terror como Amnesia: The Dark Descent de Frictional Games y The Last of Us de Naughty Dog . S altó a la fama rápidamente gracias a su contenido, convirtiéndose en el youtuber individual con más suscriptores en la plataforma en agosto de 2013. The Verge nombró a PewDiePie el Rey de YouTube en 2014 y, desde entonces, ha acumulado unos 111 millones de suscriptores mientras sigue expandiendo su contenido con vídeos de opinión y vlogs junto con sus juegos . Aunque ese es un número impresionante para cualquier persona , MrBeast superó el número de suscriptores de PewDiePie el 14 de noviembre.

Como descubrió la web de esports e influencers Dexerto , MrBeast ahora también tiene 111 millones de suscriptores. Pero como puedes ver en el video de arriba, MrBeast logró eclipsar el increíble número de PewDiePie por solo unos miles de suscriptores, alcanzando un máximo de aproximadamente 111. 847. 586 suscriptores frente a los aproximadamente 111. 846. 073 de PewDiePie.

Que MrBeast haya destronado al r ey original de YouTube tiene sentido si piensas en su contenido en relación con el de PewDiePie. PewDiePie ha sido una figura bastante controvertida en el pasado, como aquella vez en enero de 2017 que pidió a unos artistas que mostraran una pancarta que supuestamente pedía “muerte a todos los judíos”. También solía bromear sobre la violación y ha sido cazado regularmente usando lenguaje racista contra los negros en sus videos, aunque desde entonces se ha disculpado por este comportamiento atroz.

MrBeast, por otro lado, es un creador de contenido familiar. Habiendo comenzado su canal en febrero de 2012, MrBeast solía subir videos sobre Call of Duty: Black Ops 2 de Treyarch y Minecraft de Mojang Studios antes de hacer la transición a lo que hace ahora : regalar dinero y premios en costosos retos y competiciones . También ha estado llevando a cabo una labor filantrópica desde octubre de 2019, recaudando fondos para la Fundación Arbor Day para plantar más de 20 millones de árboles en parques nacionales de los EE. UU.

Incluso PewDiePie sabía que sus días como Rey de YouTube estaban contados. En un corto de YouTube de agosto pasado , después de que MrBeast alcanzara los 100 millones de suscriptores, PewDiePie dijo que MrBeast “definitivamente” lo superaría y que “definitivamente se lo merecía ”. PewDiePie se había retirado de YouTube , aunque no ha dejado de subir videos.

Por supuesto, hay una gran advertencia . Si bien MrBeast puede ser el YouTuber con más suscriptores, en realidad solo tiene la mayor cantidad como creador individual. Hay un sello discográfico indio y una productora de cine llamada T-Series que tiene 229 millones de suscriptores en YouTube, aunque tiene un equipo completo de empleados detrás de ese canal. Aun así, frente a eso, la hazaña de MrBeast es realmente notable. Larga vida al nuevo rey, supongo.