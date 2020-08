Mr. T se desboca y detalla múltiples infidelidades a su esposa… ‘le fallé’

Ricardo González, excompetidor de Calle 7 y conocido popularmente como Mr. T no cree en nadie. Reveló públicamente que ha sido infiel muchas veces a su esposa. ¿Quééé?

Recuerden que hace unas semanas Mr. T supuestamente se perdió, al menos así es lo que muchos pensaron luego de que sus familiares publicaran en redes sociales de su desaparición por tres días seguidos.

En ese entonces se dijo que había salido de su casa en Colón a jugar fútbol, algo que resultó ser falso, ya que se encontraba en Las Lajas con su amante.

Esta revelación y otras él detalló en una entrevista que duró más de 40 minutos y en el que comentó que además de las infidelidades, mantuvo varias relaciones al mismo tiempo y que Calle 7 lo transformó.

“La más lastimada…”

Detalla que su aún esposa lo ha perdonado más de cinco oportunidades, “actualmente estoy casado, todo sigue legalmente”, explicó.

“Mi esposa es la más lastimada y ofendida en todo esto, y solo sé decirle que lo siento mucho, le fallé durante la estadía en Calle 7 al no venir estas cosas, como lo halagos, la fama y elc ariño. Me dejé llevar por todo eso… le fui infiel, la lastime, le hice creer tantas cosas durante mi estadía en Calle 7, que hoy en día me pesan y me llevan al lugar donde me encuentro hoy”.

Comentó que su actual amante, apareció desde el primer momento que estuvo en Calle 7. “Cuando ella aparece desde el primer momento siempre se mostró complaciente, atenta y preocupada por lo que yo estaba viviendo, y se conformaba con lo que podría darle en ese momento. Sea un minuto, un segundo, un día, se conformaba lo que podía darle en calidad de tiempo”.

En cuanto al día que salió de su casa (desaparición) comentó que se dirigió a Las Lajas, pensando que su amante también le era infiel, algo que no pudo comprobar, sin embargo se quedó con ella durante esos días, hasta que su madre, esposa, amigos y Daniel Domínguez (excampeón de Calle 7) lo fueron a buscar.

Detalló que para llegar a Las Lajas se arriesgó pasar un cerco sanitario, ya que había dejado sus documentos y celular en casa, para que pensaran que estaba jugando fútbol.

La verdad que hay un sinúmero de revelaciones más detalles en los videos.

