MP pide juicio por corrupción y blanqueo para tres exministros

A su vez, Espino confesó a la fiscalía que los fondos que tenía en la sociedad Westfall Holding fueron dados por un inversionista de un negocio que facilitó Ford: Rabello. Mientras que la versión de esta historia que dio Rabello a la fiscalía es la siguiente: en 2012, después de que Ford asumió como ministro, le presentó a Espino para hablar sobre una hidroeléctrica que pretendían desarrollar, proyecto para el que le solicitaron $4 millones. Rabello les dejó claro que no estaba interesado en este negocio, pero que su interés era mantener un acercamiento con Ford debido a que Odebrecht tenía grandes contratos: la cinta costera tres, patrimonio histórico, y la carretera Santiago- Viguí, por lo que le dio un “adelanto” de $1.8 millones en una cuenta en Andorra, cuyos detalles fueron proporcionados por Espino. La cuenta y la sociedad, de acuerdo con lo que dijo Espino, fue constituida por instrucciones de Ford. De acuerdo con el Ministerio Público, Ford, a sabiendas de que el único interés que tenía Rabello era tener contacto con él por su cargo de ministro, solicitó un aporte económico para una inversión en la que él sería uno de los beneficiarios. Ford, según el MP, ignoró las prohibiciones a las que está sometido todo funcionario, quien desde el momento en que ocupa un cargo está obligado a velar por los intereses del Estado y, por lo tanto, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros amparándose en el uso de su puesto.

Nicolás Brea, abogado de Papadimitriu, dijo que no conoce la vista fiscal del caso, y que la información que ha surgido es extraoficial, por lo que cualquier criterio que se emita ahora es sobre algo que no conoce. “Las partes no tienen conocimiento de la vista fiscal”, añadió.

A juicio de la fiscalía, este exministro no cumplió con los deberes de probidad, honestidad e imparcialidad que deben tener tener los funcionarios. Este medio llamó a De Lima para solicitar la versión del caso, pero dijo que no haría comentarios sobre el tema, que cuando llegue el momento, su abogado hará las declaraciones correspondientes.

