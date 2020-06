Movimiento Otro Camino se pronuncia tras reunión de bancada del PRD

Es por ello que el Movimiento Otro Camino catalogó de inaceptable la reunión ocurrida en el restaurante Jimmy´s, en el corregimiento de San Francisco y condenó el hecho de que no solo que se violó la restricción del horario de la cuarentena –que supuestamente es para proteger a la ciudadanía de los contagios–, “sino el hecho de poner en riesgo a otras personas, además de la burla que significa para el resto de los panameños permanecer encerrados sin poder trabajar y esperando un bono insuficiente, y que encima no les llega”.

