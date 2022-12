Movimiento global de pasajeros aéreos alcanzará el 85.5% en 2023

Gran parte de esta expectativa tiene en cuenta las incertidumbres de las políticas Cero Covid de China que limitan los mercados nacionales e internacionales. No obstante, se espera que el número de pasajeros supere la marca de los 4.000 millones por primera vez desde 2019, y la proyección apunta a que vuelen 4.200 millones de viajeros. Sin embargo, los rendimientos de pasajeros aun no serán positivos, y se proyecta una caída leve de -1.7%, debido al impacto de los costos de energía, en medio de un panorama en el que la demanda de pasajeros crece más rápidamente (+21.1%) que la capacidad de pasajeros (+18%).

