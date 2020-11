Movilizaciones en toda Francia contar la nueva Ley de Seguridad Global

Igualmente polémico es el artículo que autoriza a las fuerzas de seguridad a llevar su arma reglamentaria incluso cuando no estén de servicio si se encuentran en un edificio público, un cambio que responde a atentados como el de la sala de conciertos Bataclan de noviembre de 2015 en el que murieron 90 personas, incluidos tres policías que no pudieron intervenir.

