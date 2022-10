Moverse por la ciudad, una odisea para millones de latinoamericanos

En América Latina y el Caribe existen unas 71 millones de personas con discapacidad (aproximadamente el 12,6% de la población), y muchas de ellas enfrentan barreras de infraestructura y transporte que convierten sus viajes cotidianos en una auténtica odisea: andenes no adaptados con rampas ni canaletas, señalizaciones no inclusivas o accesos restringidos.

