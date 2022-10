Mouynes asegura que salió de la Cancillería ‘con la conciencia tranquila’

“Con la conciencia tranquila, sé que he velado por los intereses de mi país, un país al que no renuncio y por el que seguiré trabajando, en pos del futuro más igualitario y justo que reclama la sociedad. Señor Presidente, reciba mi agradecimiento y afecto por haberme permitido el inigualable honor de servir a mi país”. Con esta frase cerró su carta dirigida al presidente Cortizo.

