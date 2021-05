Mourinho vuelve a Italia para entrenar a la Roma

Siempre preocupado por la comunicación, Mourinho no olvidó a los aficionados de su nuevo equipo: “La increíble pasión de los hinchas de la Roma me convencieron para aceptar el puesto”.

La Roma, sin embargo, no goza del prestigio y la calidad del Inter, actual campeón de liga. Séptimo de la Seria A y 9 puntos por detrás (y un partido más) que su rival de la capital, la Lazio, la AS Roma no tiene ninguna posibilidad de clasificarse el año que viene para la Liga de Campeones.

— AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 4, 2021

Once años después de su histórico triplete con el Inter, el portugués José Mourinho volverá al calcio tras comprometerse por tres años como entrenador del AS Roma a partir de la próxima temporada, según anunció este martes el club italiano en un comunicado.

