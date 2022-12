Motociclistas entregan juguetes a niños en la frontera norte de México

“Hoy le tocó a mis hijos (que les regalaran juguetes), y está muy bonito, porque así ellos se quedan contentos, pero es muy bueno que ellos (los motociclistas) hagan esto y todo lo demás que hacen porque me ha tocado estar en donde han regalado tenis, zapatos y para los que no nos alcanza es muy bueno”, manifestó la señora Arias.

You May Also Like