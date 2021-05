¿motivos deportivos o veto de la Federación?

“Es una represalia por los procedimientos que yo tengo contra la Federación y porque he apoyado al candidato opositor a Castellanos en las elecciones. Joel González y Eva Calvo también le apoyaron y a Joel le han expulsado del CAR y a Eva no la llevaron al Europeo siendo la primera española en su peso, según los criterios de selección de la propia Federación”, denunciaba Tortosa padre en ‘Marca’. La palabra purga está muy presente en el ambiente.

Tortosa considera que detrás de esta decisión no hay un motivo deportivo. “Han dado a entender que ibas a ser tú, que estaban contigo, y en el último momento me han vendido “, denunciaba en Televisión Española. Ironiza que lo logrado “no debe ser suficiente para la comisión técnica y la federación”.

