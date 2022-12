Moscú acusa a Kyiv de ataques con drones en Rusia

“Ahora están tratando de romper la línea de defensa, ya que planean hacer una cabeza de puente adicional para ampliar la ofensiva. Allí se producen ataques las veinticuatro horas del día, este territorio está siendo bombardeado constantemente. Seis personas permanecen en la aldea; se trata de ancianos que no quieren marcharse. Es difícil sacar a la gente que no quiere irse”, dijo el oficial.

