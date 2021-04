Mortandad sin precedentes de manatíes desborda centros de cuidados en Florida

Florida no requiere una licencia de navegación. Los capitanes solo tienen que completar un curso que no incluye mucha educación adicional sobre la vida silvestre. Y los turistas que alquilan embarcaciones muchas veces ni saben lo que es un manatí.

La manatí bebé estaba tan enferma que le ponían un flotador para que saliera a la superficie a respirar. Otros no tuvieron la misma suerte: estos dóciles mamíferos marinos de Florida están muriendo a un ritmo inédito y no hay suficientes “camas” para atenderlos.

