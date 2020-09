Mortalidad de pacientes en UCI disminuye a un 30%

Ambos médicos, tanto Saturno como Sandoval, coinciden en que esta pandemia aún no termina, por lo que solicitan a la población no bajar la guardia y mantener el distanciamiento físico de dos metros, uso de mascarilla, lavado de manos y no tocarse la cara, ya que son las medidas más efectivas para evitar un contagio.

El médico relata que sus colegas, a diario, evaluaban qué tratamientos le suministrarían, ya que en ese momento era una patología de la que no se conocía mucho. “Y no toleraba estar sin oxígeno en un principio”, dijo.

Unos 18 días hospitalizados, noches eternas con sueño intermitente, y la angustia de no poder respirar son los recuerdos de Saturno, quien dice que no le desea esa situación a nadie.

