Mortal tormenta congela EEUU: frío que pone en peligro la vida se extiende el día de Navidad | Noticias Univision Meteorología

En esa ciudad, en la frontera con Canadá, una pareja dijo a la agencia AFP que, al estar las carreteras intransitables, no podrán hacer el viaje de 10 minutos necesario para visitar a su familia en Navidad. “Actualmente podemos ver al otro lado de la calle, pero anoche ni siquiera podíamos ver más allá de nuestro porche”, dijo Rebecca Bortolin, de 40 años. Su prometido, Ali Lawson, sufre de dolor de espalda, pero no quiere correr el riesgo de conducir hasta el hospital.

