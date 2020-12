Morosidad sin control en arrendamientos

Sin embargo, dijo Díaz, no se ha hecho nada y muchas personas que se han incorporado a trabajar, no están cumpliendo.

La API envió una carta al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, en la cual advierten que “ya no aguantan la situación”, pero según Díaz, todavía no han tenido respuesta. Hubo una mesa de diálogo de los arrendadores y arrendatarios donde se les dijo a los propietarios de inmuebles que establecería una regulación para que solo se detuviera el lanzamiento de las personas realmente afectadas por la pandemia.

“Los decretos que prohíben el lanzamiento por morosidad han provocado que los malapagas digan: como no me pueden lanzar ahora no pago”, dijo José Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API).

