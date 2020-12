Morgues del país se encuentran a su máxima capacidad

“En Panamá y Panamá Oeste hay capacidad para 50 cuerpos y ahora mismo casi no tenemos espacio. En los próximos días haremos un entierro de solemnidad con aquellos cuerpos que no han retirado, para habilitar más espacios”, manifestó el médico forense, quien aclaró que en la mayoría de los casos se trata de cuerpos víctimas de hechos violentos.

