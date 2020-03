Morgan Stanley comprará E-Trade, lo que creará un vínculo entre Wall Street y la clase media

La adición de E-Trade permitirá que Morgan Stanley acceda a una nueva fuente de ingresos: las operaciones de volúmenes más pequeños realizadas por la gente que se encuentra en la parte más alta del mercado de masas, quienes tienen la riqueza suficiente para tener ahorros, pero no son tan ricos como para invertir en fondos de cobertura o buscar un gerente de cartera . Si se concreta, el acuerdo pondrá a Morgan Stanley en una posición más firme para competir con empresas como Bank of America y Wells Fargo.

