Morata también perdona con la selección

Williams es otro futbolista que no ha podido cumplir las expectativas depositadas en él cuando salió de Lezama, aunque en el Athletic se ha convertido en un fijo. No en vano, va directo a por el récord de más partidos seguidos en LaLiga, por ahora, con 194 encuentros consecutivos. Sin embargo, no es un delantero reconocido por su capacidad de cara a puerta, con un máximo de 13 goles en una temporada en liga (la única con más de 10) y promediando 6 tantos por temporada .

