Morata cierra bocas con goles y sangre

Un gol te puede cambiar la vida. Y si no que le pregunten a Álvaro Morata, que ha pasado de villano a héroe en cuestión segundos cuando adelantó a España en la prórroga contra Croacia y puso a la selección española en el camino de los cuartos de final de la Eurocopa. Las celebraciones, los abrazos y la alegría dejaron atrás todas las críticas, los memes y los insultos contra el delantero. Hasta ese momento, el torneo continental había sido más una pesadilla que un sueño para el jugador de la Juve.





“Aunque las últimas semanas se han visto cosas que no han sido bonitas hacia mí, la mayoría de España se ha volcado”, explicó un Morata que explotó de rabia cuando chutó a portería tras realizar un magnífico control. Esas “cosas que no han sido bonitas” que habían empañado la presencia del delantero en la Selección. Dudas, críticas e incluso amenazas de muerte a su familia. Un auténtico suplicio que desapareció de golpe y porrazo cuando el balón besó la red de la portería de Croacia, igualando a Fernando Torres como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas.

“La paliza física que me he dado, ha merecido la pena. Además he marcado un gol que se lo he dedicado a mi familia tras los malos momentos que hemos vivido y sufrido”, comentó Morata tras un encuentro en el que terminó con los tobillos ensangrentados producto de las patadas que recibió. “Ha sido un partido muy sufrido y ya sabíamos que iba a ser difícil porque Croacia tiene muchos jugadores de altísimo nivel. Lo importante es que estamos en cuartos y hemos demostrado que somos un gran equipo”.

Ese recuerdo a su familia era mucho más que merecido. Los suyos han sufrido y han tirado del carro con él. “El gol es para mi mujer, mis hijos, mi familia y toda la gente que me apoya. Muchas veces hay que pasar momentos difíciles para saborear estos buenos momentos”. Por ejemplo una clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa, cerrando bocas y dejando atrás todas las sombras con un haz de luz en forma de ansiado gol.

Los elogios de Luis Enrique

Uno de los que más respaldaron a Morata en los peores momentos fue Luis Enrique. El seleccionador estuvo del lado de su delantero cuando llegaron mal dadas y celebró como el que más su gol. “Es el discurso que digo desde hace meses: no somos una selección que dependa de un jugador para marcar goles y no hay un entrenador en el mundo que no admire y elogie lo que hace Morata“, declaró el técnico en rueda de prensa.

“Es capaz de generar superioridad, darte continuidad, defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física. Tenemos que valorar mucho lo que significa tener a Álvaro en la selección y que sea español“. Y así fue. Morata fue de los mejores del partido de octavos ante Croacia. Creó mucho juego y espacios, luchó hasta el final, marcó y dio la asistencia del quinto gol de España.