Morat, siempre en busca del ritmo perfecto

Pero animan a hacer más. “ Uno siempre puede tener una actitud más amigable con el medio ambiente en todo “, explica Martín, “en el último año como que me metí un poco más en el cuento y me di cuenta de que por lo menos en los conciertos en México y acá en general la cantidad de plásticos que se usa es ridícula”. Así, para empezar, han dejado de usar botellas de agua en sus actuaciones en el país centroamericano. Cuando comenzaron a tocar juntos en el colegio, sin metas ni ambiciones, ni siquiera se les pasaba por la cabeza que un día estarían hablando de esto . O de planear una gira, o de en qué lugar del mundo dormirían al día siguiente. “Siempre estuvo el sueño, pero no es nada parecido a lo que nos imaginamos”, apunta Simón.

“Enfrentarse a todo esto como grupo tan grande lo hace mucho más llevadero”, comenta Martín Vargas (percusión) , el más joven y hermano de Simón (bajo), el de las gafas. “Más allá del trabajo, la amistad se conserva y es la base de la banda, cien por cien”, añade. Admiten sus momentos de bajón, “como todo el mundo”, pero son los menos. Y saben que crecerán y que sus vidas cambiarán, sin embargo, no les asusta. “Llegará un momento en el que uno se quiera casar, querrá tener un hijo… pero siempre hemos sabido que esto es inviable si no se va al ritmo en el cual todo el mundo se sienta cómodo “, dice Juan Pablo Villamil, Villa , (guitarra, bajo y voz).

You May Also Like