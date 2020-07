Moradores de Rivera del Río protestan y exigen mejoras en su comunidad

Además, aprovecharon para denunciar que las c alles internas de la comunidad están en mal estado, y para exigir mejoras a las cunetas , por lo que hicieron un llamado al Ministerio de Obras Públicas ( MOP), para que atiendan estos problemas. Dijo que los propios moradores han gestionado los arreglos de las vías internas . En ese sentido, Osvaldo Chavarría , jefe provincial del MOP, dijo que ellos siempre han tenido la disponibilidad de apoyar a la comunida d y una muestra de ello es la entrega de los materiales que es regado en las calles internas por personal de la junta comunal del sector. Esta comunidad , que tiene 20 años de haber sido fundada en el corregimiento de Puerto Pilón , mantiene un problema de un litigio de las tierras que ocupan en este sector, ubicado en las afueras de Colón. El c ierre mantiene el tráfico detenco en ambas vías que comunican esta área con la ciudad de Colón y hacia la costa arriba de Colón .

