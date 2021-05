MOP pagará $14.6 millones por diseño del segundo tramo del corredor de las playas

“La construcción de la obra no se ejecutará. No se procederá a indemnizar a la empresa contratista. Sí se reconocerán los costos incurridos por la empresa contratista, correspondientes a los avances presentados”.

Precisamente, el pago de indemnizaciones no calculadas dentro del contrato hizo que el MOP decidiera no continuar con el proyecto, valorado en $349 millones.

You May Also Like