Mookie Betts a la banca en Dodgers por baja de juego

De manera inesperada, Mookie está lidiando con uno de los peores promedios de bateo de su equipo y es hora de que no puede salir de ese notable “slump” en el que se encuentra. La noche del viernes ante Gigantes, la ex estrella de los Red Sox volvió a quedar a deber al irse en blanco en seis oportunidades y dejar a cinco hombres en posición de anotar. Tras lo sucedido, el manager Dave Roberts ya tomó cartas en el asunto y ha decidido enviar a Betts a la banca para el juego tres de este sábado.

You May Also Like