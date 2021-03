Moody´s rebaja la calificación de la ACP, que sigue tres niveles por encima del soberano

La calificación de la ACP se mantiene tres niveles sobre la del soberano. Moody’s señaló que la calidad de crédito de la ACP está apuntalada por un robusto marco institucional, gobierno corporativo y tratados internacionales que aseguran su operación sin interferencias. No obstante, la acción sobre la calificación refleja que la solvencia de la ACP no está completamente desvinculada de la situación actual que atraviesa el Gobierno, la economía y la población de Panamá.

