Moody’s mejora perspectivas de la banca: una lectura positiva y dos luces amarillas

Otro desafío que señala la agencia, tiene que ver con la calidad de la cartera crediticia. Sentmat dijo que aunque se han logrado avances, todavía hay muchos clientes en la categoría de créditos modificados, que tienen un tratamiento especial, ya que en algunos casos no están pagando y no se les reconoce como préstamos en mora. La ejecutiva abogó por la reestructuración del mayor número posible de préstamos en esta categoría para encontrar soluciones sostenibles. “Esta es una de las prioridades más grandes del sistema en este momento”, sostuvo Sentmat.

You May Also Like