Moody’s enciende alerta sobre el centro bancario

Bazán expresó que en la mayoría de los casos los clientes no pueden pagar porque no tienen un empleo, por lo que los bancos tienen varios retos como ser eficaz e el cobro, y la reestructuración de los préstamos. El analista no descartó que lo bancos ejecuten las garantías sobre las propiedades de los deudores, sin embargo lo tendrán que hacer después que agoten todos los mecanismos que se requiere.

You May Also Like