Monseñor José Domingo Ulloa bendice a Panamá desde el papamóvil

Monseñor José Domingo Ulloa, nuevamente bendijo Panamá. Hoy, Domingo de Resurrección, luego de la misa realizó un recorrido en el papamóvil por distintos lugares de la provincia de Panamá.

El Arzobispo, partió a las 9:30 a.m. desde el Seminario Mayor San José, recorrió San Miguelito, Tocumen, hasta llegar a Calidonia.

En el trayecto se pudo observar, que en lugares como la cárcel de mujeres, los hospitales, San Miguel Arcángel (San Miguelito), Susana Jones (Villa Lucre) e Irma De Lourdes Tzanetatos (Tocumen) se detuvo con el Santísimo para orar por las privadas de libertad, los enfermos y los trabajadores de la salud.

Leer también: Minsa confirma 3,234 casos de coronavirus, hay 79 muertos y 102 en UCI

Hay que ser más solidarios

Monseñor, quien iba acompañado del Cristo Resucitado y el Santísimo Sacramento, pidió en todo el recorrido, por los panameños y todas las personas habitantes de este país.

Por otro lado, Ulloa en la misa de Pascua solicitó a los panameños decir no al juega vivo, no a las coimas, no al maltrato y no al “fake news”.

Destacó la importancia de la mujer, y dejó claro que no se puede excluir ni marginar, porque como aseguró el papa Francisco, de la mujer surgió la salvación y por lo tanto, no hay salvacion sin la mujer. “Sin la mujer no podemos construir una iglesia renovada y un mejor país. Defender su vida para que no sean ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre, debe ser nuestro compromiso”, destacó Ulloa

Agregó, que hay que ser solidarios con las personas que no tienen nada por perder el trabajo, valientes y decididos en esta lucha contra el coronavirus.

“Esta Pascua en medio de la pandemia surge como una llamada a revitalizar y transformar lo que se ha hecho indiferencia, rutina, cansancio, aburrimiento”, comentó Monseñor.

Leer también: Continúan jornadas de limpieza en los centros penitenciarios