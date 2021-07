Monitorean en EE.UU. a 200 personas por exposición a viruela del mono

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) se encuentran monitoreando a más de 200 personas que presuntamente estuvieron expuestos a la viruela del mono, luego de que fuera detectado un caso en Texas.

Dichas personas se considera que tuvieron contacto con el infectado a menos de dos metros, asistentes de vuelo, además de quienes pudieron usar el mismo baño en el avión.

Además, los CDC se encuentran trabajando con autoridades de 27 estados para evaluar a las personas que podrían haber estado en contacto con un residente de EE. UU., que regresó a casa desde Lagos, Nigeria, en un vuelo nocturno a Dallas.

El pasado 16 de julio, se detectó un caso de la viruela del mono en un residente del condado de Dallas, que regresó recientemente de Nigeria, quien fue aislado de inmediato en un hospital

A single case of monkeypox has been reported in Dallas County. The patient is isolated and those in close contact are being monitored. Illness does not currently present a risk to the general public. https://t.co/csaW6ddeWY pic.twitter.com/JWztFFWskV

— Texas DSHS (@TexasDSHS) July 16, 2021