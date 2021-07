Mónica Franco (Attaché de Prensa). Positivo

La ausencia del manejo transparente del deporte, del Comité Olímpico de Panamá, que no se sabe quién lo maneja, Camilo Amado Varela, o su ‘Letrada, Damaris Young, se ignora y se convierte en papel para la letrina, que en la Ley 50 de 2007, que aún ‘rige’ el deporte en el país, el CAPÍTULO 5 (COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ), EL ARTÍCULO 25 DICE: “Pandeportes colaborará con el Comité Olímpico de Panamá en la INTEGRACIÓN de las DELEGACIONES DEPORTIVAS que representan AL PAÍS en las COMPETICIONES DEPORTIVAS que se celebren en el ÁMBITO DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL”.

CAPÍTULO VI: COMITÉ PARALÍMPICO. ARTÍCULO 26: “El Comité Paralímpico de Panamá es una asociación civil con personería jurídica y autonomía, que cumplirá funciones de interés público y social, y estará encargado de organizar y coordinar a Nivel NACIONAL E INTERNACIONAL la actividad deportiva de las personas con discapacidad, de acuerdo con la estructura del deporte adaptado y sus demás manifestaciones.

CAPÍTULO VII: Control de Sustancias Prohibidas, y Métodos no Reglamentarios en el Deporte. ARTÍCULO 27. “Se crea la Comisión Nacional Antidopaje Deportivo con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el control del uso de sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte, tomando en consideración la preservación de la salud de los atletas.

El COP informó que la Delegación de Panamá a Tokío 2020, estará compuesta por 10 atletas seis mujeres.1) Atheyna Bylon. 2), Gianna Woodruff, Kristine Jiménez, Miryam Roper, Emily Santos y Nathalle Aranda. Hombres: Christofer Jurado, Jorge Castelblanco, Alonso Edward y Tyler Christianson. También se dio a conocer el grupo de misión. Jefe de Misión Ivette Bourette, en mi opinión una persona con una credibilidad cuestionable, que está en ese cargo desde el 2012. MÓNICA FRANCO, también de una credibilidad dudosa (ATACHÉ DE PRENSA), pese a que su función ha Sido en Mercadeo. También Juan Villaverde fue nombrado (Attaché de Prensa). Los dos para hacer el fiel papel de ‘YES-MAN’ del COP. También señalé nombres de Fisioterapeuta, y médico no están en la Planilla Permanente o Transitorio de Pandeportes.

Haciendo mis pesquisas hasta el inicio del viernes 16 de julio de 2021, la DELEGACIÓN DE PANAMÁ, no había llegado a la Villa Olímpica. Así como fue el Coctel que divulgó que la Judoka Kristine Jiménez, había sido contagiada por COVID-19 en España, de donde viajaría a los ‘JO’ de Tokío, y también dí a conocer su recuperación. Pues, informo que MÓNICA FRANCO YA ESTÁ EN TOKÍO, y que HABÍA DADO POSITIVO con la Pandemia. Los Nadadores Emily Santos y Tyler Christianson, que viven en ‘USA’, están en Tokío, en la base de entrenamiento en una Provincia fuera de la Villa. La Jefa de Misión, IVETTE BOURETTE, no ha sido vista, pero dijo que más gente de Panamá, incluyendo a ‘La Letrada’ DAMARIOS (USA$) YOUNG, estará llegando el 20 de julio.

No puedo precisar si se trata o no de ‘FAKE-NEWS’. (NOTICIAS FALSA), se dijo que el Mitómano Camilo Amado Varela no viajará a Tokio. Sí se menciona que Irving Saladino, estará presente en Tokio, ya que el COI, extiende invitaciones a los ex campeones Olímpico. Se dice que estará acompañado del ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’, Héctor Brands, que no podrá hospedarse en la ‘Villa Olímpica’ ni en forma gratuita en los Hoteles reservados por el COI, para ex atletas olímpicos. Tomen Nota de Esto.

En la Nota Suelta N°3 del Coctel del viernes 16 de julio de 2021, tenía título: “Es la más impactante, está en la REVISTA AROUND THE RINGS (En español, Alrededor de los Anillos), cuyo editor principal es el legendario Ed Hula, y de Editora Shella Scott Hula. Un reportaje con fecha 13 de julio de 2021, en idioma español por Sebastian Fest.

Título Principal. “Horas en el Aeropuerto sin Agua Ni Comida: Llegar a los Juegos de Tokio no es precisamente un placer”.

“Llegan atletas, funcionarios, entrenadores y periodistas. (hoy señalo en el Coctel a Mónica Franco, como Attaché de Prensa). Y la experiencia dicen los que ya están en Japón, no es precisamente agradable. “Personal usando Mascarilla Facial y Escudo como medida preventiva contra la Enfermedad de Coronavirus (COVID-19), esperar la llegada de Deportistas extranjeros al Aeropuerto de HANEDA, antes de los ‘JO’ de Tokio 2020, en Tokio, Japón 2020. Los dos Principales Aeropuertos de la capital japonesa cobran protagonismo. Llegan atletas, funcionarios entrenadores y periodistas. Y la experiencia, dicen los que ya están en Japón, no es precisamente agradable. Seguiré monitoreando de Cerca lo que acontecerá con mi querido Panamá.

Una Nota Suelta: Con fecha jueves 16 de julio de 2021, recibí un Comunicado de Prensa, de Atletismo Mundial, con Título Principal: “Disciplinas del ‘Diamante Reasignadas para Garantizar una Calificación Justa”. Antes de entrar en el Contenido que en el Coctel del 11 de julio de 2021, publiqué una Nota de Prensa de la AFP originada en París, con Título Principal: “Yulimar Rojas consideró, ‘muy ridícula’ la Final de la Liga Diamante’. Contenido: “La venezolana Yulimar Rojas, la gran estrella actual del Triple Salto Femenino, criticó en Twitter el formato de final a 3 introducido este año en la Liga de Campeones para los saltos y lanzamientos horizontales, estimado que es “ muy ridículo y absurdo”.

“Los organizadores del principal circuito del atletismo mundial modificaron el formato de los concursos de salto largo, Triple, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Al término de cinco intentos, ahora los Resultados vuelven a cero y se disputa una final a un intento entre los tres mejores”. Siguió diciendo Yulimar: “Es si Como en un juego de baloncesto se jugarán tres periodos de tiempo y en el último todo empezará nuevamente de 0 sin importar la cantidad de puntos acumulados en todo el juego”, apuntó”. Rojas, doble campeona mundial al aire libre y segunda mejor de la historia en su prueba (mejoró marca personal de15.43 metros) consideró que es ‘ilógico’ y no es justo para ningún competidor”.

El viernes, en la reunión de la Liga Diamante en Mónaco, Yulimar Rojas fue como de costumbre la que más lejos llegó En el triple salto, alcanzando 15,12 metros en su segundo intento. Sin embargo, hizo nulo en salto de la final y la Victoria fue para la jamaicana Shaniek Ricketts con un salto válido de 14,29 metros. El estadounidense Christian Taylor, doble campeón olímpico de triple salto y fundador de The Athletic Association (un sindicato de de atletas), mostró su enfado la pasada semana por está fórmula”.

Ahora continúo con el Contenido de la respuesta de Atletismo Mundial, sobre la decisión tomada de los atletas Yulimar Rojas y Christian Taylor: “Para dar a todos los atletas una oportunidad justa de clasificar a la FINAL de WANDA DIAMOND LEAGUE, algunas disciplinas se han reasignado a otros eventos a mediado de agosto. Con los dos encuentros de la Wanda Diamond League que se celebrarán en China no puede seguir adelante. Como estaba previsto en agosto atletas en algunas disciplinas programadas para esas reuniones, se han quedado con muy pocas oportunidades para CLASIFICARSE PARA LA FINAL de la Wanda Diamond Legue en Zurich, el 8 de Sep. de 2021.

‘Para Clasificar para la final de la Diamond League, cada atleta debe COMPETIR AL MENOS CUATRO (4) VECES, durante la serie de su disciplina escogida. Para dar a los deportistas esa oportunidad, la Junta de Diamond League ‘AG’ ha estado en discusión con Diamond League, y reuniones de un día de ‘Continental Tours’. Continuaré mañana.