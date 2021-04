momias como la de Ramsés II salen a la calle por primera vez desde su descubrimiento

La mayoría de las momias pertenecen a la XVIII Dinastía (1550-1295 a.C.), entre las que destacan la de Hatshepsut , reina y primera gobernante de facto, ya que en la época faraónica las mujeres no podían asumir el poder, pero lo hizo en nombre del hijo de su marido Tutmosis II, que era aún un niño y no podía reinar.

