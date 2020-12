Momento decisivo para el fuero electoral penal

El diputado Juan Diego Vásquez, representante de los ciudadanos electos por libre postulación, expresó durante el debate que no puede ser que el fuero penal, “que no debería existir”, signifique un retraso en la justicia que facilite que los casos prescriban. Vásquez propone, por ejemplo, establecer prohibiciones de medidas cautelares como arresto mientras un candidato esté en campaña, pero no frenar la investigación. “¿En qué afecta, por ejemplo, que un candidato sea investigado”, se preguntó.

