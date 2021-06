Momento clave para la justicia: entrevistas a aspirantes a magistrados

El exmagistrado de la Corte Harley Mitchell, quien representa al Ejecutivo en la comisión, le preguntó a Fernández Paniagua sobre las consecuencias de no implementar la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, sobre carrera judicial, y el abogado respondió que se trata de tres carreras: la judicial, la administrativa y la de defensa pública. Dijo que en el Judicial hay funcionarios que tienen 15 de años de labores pero no les dan la permanencia, y añadió que el que no está en carrera “les tuercen el brazo” y “le mueven los hilos”.

You May Also Like