Molotov recibe excelentes críticas | La Prensa Panamá

El New York Post, por ejemplo, le dio a Con todo respeto cuatro estrellas sobre cinco posibles, y calificó a Molotov como “el grupo más irreverente” del escenario del rock en español.

“Siguiendo a su disco Dance and Dense Denso, que incluyó el valiente Frijolero, los cuatro muchachos de Molotov, la sarcástica respuesta mexicana a Rage Against The Machine, desarrollaron una nueva bomba en los estudios”, dijo por su parte el comentario del Miami New Times.

Mientras se aguarda un nuevo álbum con canciones originales para el año que viene, Con todo respeto es “la mejor manera para amenizar la espera”, dijo el periódico de Florida.

Para el Dallas Morning News, “está claro” que los músicos de Molotov “disfrutaron concretar este disco de placeres con culpa”, en referencia a las versiones de canciones que marcaron a una generación y —en muchos casos— no precisamente por su alta calidad. Los Molotov “regrabaron” temas como Rock me Amadeus, de Falco, Mi aguita amarilla, de Los Toreros Muertos, y Mi abuela, posiblemente el primer éxito del “rap en español” de Estados Unidos, originalmente a cargo de Wilfred y la Ganga.

Pero también repasaron canciones más “serias”, como Girls, de los Beastie Boys, y I turned into a Martian, de los Misfits.