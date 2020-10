Molino Mola: fallo de la Corte impide a la Contraloría evitar malos manejos

En este caso, afirmó que se le está diciendo a la Contraloría que por no haber ejercido un control previo y percatarse de irregularidades en la asignación de los recursos para el nombramientos de promotores deportivos y comunales, ahora ya no puede emprender ninguna acción legal para impedir que dicha situación se siga dando.

El exmagistrado comparó la decisión de la Corte Suprema con la situación de una persona a la que roban y que por no haber tomado las precauciones requeridas no puede solicitar una reparación por el daño perpetrado.

