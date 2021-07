Mola 10º, Alarza 12º y Gómez Noya 25º

Los tres representantes españoles en el triatlón masculino de Tokio 2020 no cumplieron, ni mucho menos, con las expectativas. De ser firmes candidatos a medalla, e incluso favoritos, se hundieron hasta el punto de que casi no llegan al ‘top 10’. El resultado habla por sí mismo: Mario Mola 10º, Fernando Alarza 12º y Javier Gómez Noya 25º.

