Mojada: Carmen Electra detuvo corazones desde la regadera de su bao

A sus 48 aos la bella estrella estadounidense, Carmen Electra, posee un amplio squito de fieles alrededor del mundo. Muchos de estos siguen su carrera desde los aos 90 cuando ella brillaba en un ajustado traje de bao rojo.

Adems entre sus fans cuenta con una nueva generacin que ha sido enamorada e gran parte por su actividad en redes sociales, sobre todo Instagram, donde demuestra constantemente su belleza.

Lo que pocos saben es que Tara Leigh Patrick, como es su verdadero nombre, en el momento inicitico de su carrera intent incursionar en la msica pop. En la primer mitad de los noventa tuvo una breve relacin con el cantante Prince, quien le aconsej cambiar su nombre por uno ms artstico.

Hace tan solo unas horas atrs, volvi a enamorar a sus fans con una nueva instantnea en la que se mostr desde su propia regadera demostrando que los aos no han pasado para ella.

Velozmente los seguidores de Carmen Electra volcaron todo su amor hacia la diva de las playas con comentarios cargados de elogios como los siguientes: Te Amo CARMEN !!, Da la vuelta hermosa 🔥😏 Feliz ao nuevo! 🙏, Absolutamente limpio! ✨, 🖤💘🖤Amor 🖤💘🖤, Happy New Year and new always Queen!! ✨👑 ✨.